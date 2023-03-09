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    Шарани Зуберу - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Шарани
    Фамилия Зуберу
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 2000 (23 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 90' - 122' Слован 2:2
    (1:4)п         		Базель Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 90' -122' Слован (Братислава) 2:2
    (1:4)п    		 Базель (Базель)
    09.03.2023 Был в запасе Базель (Базель) 2:2 Слован (Братислава)
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