Шарани Зуберу - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Шарани
|Фамилия
|Зуберу
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Шарани
|Фамилия
|Зуберу
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|90' - 122'
|Слован
|
2:2
(1:4)п
|Базель
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2023
|90' -122'
|Слован (Братислава)
|2:2
(1:4)п
|Базель (Базель)
|09.03.2023
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:2
|Слован (Братислава)