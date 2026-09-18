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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Жетысу
Данил Подымский
Статистика
€ 50 тыс
Данил Подымский - статистика
Жетысу
5 июня 1998 (28), Алматы
#22 | Вратарь
190 см
Казахстан
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 0
05.09.2026
Иртыш
Был в запасе
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2026
Казахстан. Премьер-лига 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жетысу
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 0
05.09.2026
Иртыш
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
3 : 0
29.08.2026
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 4
08.08.2026
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
01.08.2026
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
25.07.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
28.05.2026
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
0 : 0
23.05.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
2 : 1
17.05.2026
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
2 : 3
09.05.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайсар
1 : 1
02.05.2026
Жетысу
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Жетысу
2 : 0
26.04.2026
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Иртыш
1 : 2
18.04.2026
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Жетысу
0 : 1
11.04.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Жетысу
0 : 0
21.03.2026
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Тобол
2 : 2
16.03.2026
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
4 : 1
08.03.2026
Жетысу
Был в запасе
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