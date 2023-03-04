Нурберген Нурбол - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Нурберген
|Фамилия
|Нурбол
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Нурберген
|Фамилия
|Нурбол
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Был в запасе
|Жетысу
|1:1
|Тобол
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|14.03.2023
|63' - 90'
|Ордабасы
|2:0
|Жетысу
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|14.03.2023
|63' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|2:0
|Жетысу (Талдыкорган)
|90'
|09.03.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)