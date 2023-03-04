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    Нурберген Нурбол - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Нурберген
    Фамилия Нурбол
    Команда Жетысу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 декабря 2000 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 Был в запасе Жетысу 1:1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    14.03.2023 63' - 90' Ордабасы 2:0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жетысу 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 Был в запасе Жетысу (Талдыкорган) 1:1 Тобол (Костанай)
    14.03.2023 63' -90' Ордабасы (Шымкент) 2:0 Жетысу (Талдыкорган)
    90'
    09.03.2023 Был в запасе Жетысу (Талдыкорган) 0:2 Астана (Астана)
    04.03.2023 Был в запасе Жетысу (Талдыкорган) 0:1 Актобе (Актобе)
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