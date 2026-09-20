Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Фиорентина
Чер Ндур
Статистика
€ 20 млн
Чер Ндур - статистика
Фиорентина
27 июля 2004 (22), Брешиа
#27 | Полузащитник
190 см
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
24' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Молодежный чемпионат Европы 2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
24' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
1' - 61'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
1' - 90'
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
1
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
4
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
3
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
1
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
5
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
2
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+