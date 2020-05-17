Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mike van Duinen - статистика

Экселсиор
#29 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
28
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 3
17.05.2026
Экселсиор
1' - 75'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
2 : 3
02.05.2026
Экселсиор
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
5 : 0
26.04.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Зволле
2 : 2
12.04.2026
Экселсиор
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Экселсиор
0 : 2
04.04.2026
НЕК
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
1 : 1
20.03.2026
Экселсиор
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фейеноорд
2 : 1
15.03.2026
Экселсиор
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
1 : 2
07.03.2026
Херенвен
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Экселсиор
0 : 1
01.03.2026
Гоу Эхед Иглс
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фортуна
2 : 1
20.02.2026
Экселсиор
63' - 90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Экселсиор
1 : 2
14.02.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НАК Бреда
0 : 2
06.02.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
2 : 2
01.02.2026
Аякс
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
0 : 0
24.01.2026
Экселсиор
1' - 89'
88'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
21.01.2026
Экселсиор
78' - 90'
81'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
2 : 2
17.01.2026
Телстар
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
5 : 1
10.01.2026
Экселсиор
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 1
20.12.2025
Зволле
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
0 : 2
05.12.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
29.11.2025
НАК Бреда
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
1 : 2
22.11.2025
Экселсиор
66' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 2
08.11.2025
Хераклес
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
2 : 2
01.11.2025
Экселсиор
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
26.10.2025
Экселсиор
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Экселсиор
1 : 0
19.10.2025
Фортуна
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
2 : 1
04.10.2025
Экселсиор
59' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
1 : 2
27.09.2025
ПСВ
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 1
14.09.2025
Спарта
65' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 0
30.08.2025
Твенте
46' - 90'
83'
72'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
4 : 1
24.08.2025
Экселсиор
1' - 60'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
1 : 2
16.08.2025
Фейеноорд
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
1' - 71'
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
2
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
2
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
4
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
1
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+