Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Чикаго Файр
Jeffrey Gal
Статистика
Jeffrey Gal - статистика
Чикаго Файр
#25 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
0 : 3
02.11.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
2 : 2
27.10.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 1/16 финала
Чикаго Файр
3 : 1
23.10.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 51 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
19.10.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Чикаго Файр
2 : 2
05.10.2025
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Интер Майами
3 : 5
01.10.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
2 : 0
28.09.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 3
21.09.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Чикаго Файр
1 : 3
14.09.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Чикаго Файр
3 : 2
07.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Филадельфия Юнион
4 : 0
24.08.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Чикаго Файр
3 : 2
17.08.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Чикаго Файр
2 : 2
10.08.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Чикаго Файр
1 : 0
27.07.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
20.07.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
17.07.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Чикаго Файр
1 : 2
13.07.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
2 : 1
06.07.2025
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Чикаго Файр
3 : 2
29.06.2025
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Чикаго Файр
0 : 1
26.06.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Чикаго Файр
0 : 2
15.06.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Орландо Сити
1 : 3
01.06.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
25.05.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Шарлотт
1 : 4
18.05.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Чикаго Файр
2 : 1
10.05.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
0 : 0
04.05.2025
Орландо Сити
40' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
7 : 2
27.04.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Чикаго Файр
2 : 3
20.04.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
0 : 0
13.04.2025
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
06.04.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Чикаго Файр
1 : 1
30.03.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
23.03.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Торонто
1 : 2
15.03.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Даллас
1 : 3
09.03.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Чикаго Файр
2 : 2
02.03.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
4 : 2
23.02.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
2
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
2
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
4
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
1
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+