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    Мохамед Браими - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Мохамед
    Фамилия Браими
    Команда Факел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 сентября 1998 (24 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 46' Торпедо 2:0 Факел Россия. Премьер-лига, 22 тур
    02.04.2023 1' - 60' Факел 0:2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 21 тур
    18.03.2023 1' - 84' Факел 3:0 Сочи Россия. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботев 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:0 Ботев (Пловдив)
    75'
    20.07.2022 1' -90' Ботев (Пловдив) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
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