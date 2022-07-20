Мохамед Браими - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Браими
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Браими
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 46'
|Торпедо
|2:0
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|02.04.2023
|1' - 60'
|Факел
|0:2
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|18.03.2023
|1' - 84'
|Факел
|3:0
|Сочи
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботев
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Ботев (Пловдив)
|75'
|20.07.2022
|1' -90'
|Ботев (Пловдив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)