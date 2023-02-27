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    Виталий Бровчук - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Виталий
    Отчество Ярославович
    Фамилия Бровчук
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июля 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 90' - 90' Звезда 0:1 Торпедо Вл Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 75' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
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