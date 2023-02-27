Виталий Бровчук - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Ярославович
|Фамилия
|Бровчук
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Ярославович
|Фамилия
|Бровчук
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|90' - 90'
|Звезда
|0:1
|Торпедо Вл
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|75' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)