Дмитрий Капинус - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Капинус
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Черкасы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Капинус
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Родной город
|Черкасы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Колос
|3:0
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925
|0:3
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла
|0:0
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.03.2023
|87' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|27.02.2023
|66' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.11.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|08.11.2022
|55' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.11.2022
|79' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:4
|Верес (Ривне)
|28.10.2022
|1' -46'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|11.09.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)