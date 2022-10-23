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    Дмитрий Капинус - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Иванович
    Фамилия Капинус
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Родной город Черкасы
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Колос 3:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 20 тур
    02.04.2023 Был в запасе Металлист 1925 0:3 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 19 тур
    18.03.2023 Был в запасе Ворскла 0:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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