Валентин Горох - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Горох
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Горох
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|Был в запасе
|Александрия
|3:0
|Ворскла
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|17.03.2023
|Был в запасе
|Металлист
|0:0
|Александрия
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2023
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|3:0
|Ворскла (Полтава)
|17.03.2023
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:2
|Днепр-1 (Днепр)
|27.02.2023
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|28.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)