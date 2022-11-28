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    Валентин Горох - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Валентин
    Отчество Викторович
    Фамилия Горох
    Команда Александрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 февраля 2001 (22 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 Был в запасе Александрия 3:0 Ворскла Украина. Премьер-лига, 19 тур
    17.03.2023 Был в запасе Металлист 0:0 Александрия Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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