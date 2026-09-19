Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Вторая лига
Команды
Нортгемптон Таун
Nathaniel Opoku
Статистика
Nathaniel Opoku - статистика
Нортгемптон Таун
#17 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
19.09.2026
Ротерхэм
1' - 87'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Шрусбери Таун
2 : 0
12.09.2026
Нортгемптон Таун
1' - 69'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Нортгемптон Таун
1 : 0
05.09.2026
Ньюпорт Каунти
1' - 79'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
19
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Вестерло
1 : 1
23.04.2024
Оуд-Хеверли
81' - 87'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 3
30.03.2024
Мехелен
68' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
17.03.2024
Мехелен
61' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Брюгге
3 : 1
10.03.2024
Оуд-Хеверли
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
02.03.2024
Юнион СЖ
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
24.02.2024
Оуд-Хеверли
1' - 67'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
17.02.2024
Шарлеруа
1' - 89'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
1 : 0
10.02.2024
Оуд-Хеверли
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Вестерло
0 : 3
03.02.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
31.01.2024
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Кортрейк
0 : 0
27.01.2024
Оуд-Хеверли
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
21.01.2024
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
26.12.2023
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Гент
4 : 0
21.12.2023
Оуд-Хеверли
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
16.12.2023
Серкль Брюгге
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Сент-Труйден
1 : 1
09.12.2023
Оуд-Хеверли
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Антверпен
1 : 0
02.12.2023
Оуд-Хеверли
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
26.11.2023
Брюгге
1' - 57'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
3 : 1
12.11.2023
Оуд-Хеверли
1' - 81'
80'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
04.11.2023
Вестерло
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
18.08.2023
Антверпен
1' - 60'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
05.08.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
1 : 1
29.07.2023
Оуд-Хеверли
1' - 90'
84'
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
2
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
2
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
4
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
1
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+