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Румыния. Лига I
Команды
Петролул
Dele Israel
Статистика
Dele Israel - статистика
Петролул
#99 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Петролул
2 : 0
21.09.2026
Чиксереда Меркуря Чук
1' - 66'
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
2 : 0
06.09.2026
Корвинул Хунедоара
Был в запасе
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сигма
15
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Сигма
1 : 2
18.05.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Яблонец
4 : 0
10.05.2025
Сигма
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Сигма
0 : 5
26.04.2025
Славия
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Сигма
3 : 0
19.04.2025
Динамо
62' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Словацко
2 : 2
13.04.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Сигма
1 : 2
05.04.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Сигма
1 : 2
16.03.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Сигма
1 : 2
01.03.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Дукла
1 : 3
22.02.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Сигма
4 : 0
15.02.2025
Пардубице
84' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Млада Болеслав
1 : 3
15.12.2024
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Сигма
1 : 2
08.12.2024
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Пардубице
2 : 2
04.12.2024
Сигма
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Теплице
1 : 0
30.11.2024
Сигма
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
2 : 1
27.11.2024
Словацко
46' - 82'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Сигма
1 : 4
24.11.2024
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Карвина
2 : 1
02.11.2024
Сигма
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 1
19.10.2024
Сигма
62' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 3
06.10.2024
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
70' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
86' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав
57' - 90'
89'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Славия
2 : 0
10.08.2024
Сигма
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Сигма
2 : 1
03.08.2024
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
1 : 1
28.07.2024
Сигма
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
0 : 2
20.07.2024
Сигма
Был в запасе
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