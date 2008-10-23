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    Жорже Рибейру - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Жорже
    Фамилия Рибейру
    Команда Авеш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 ноября 1981 (41 год)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенфика 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2008 1' -90' Бенфика (Лиссабон) 0:2 Галатасарай (Стамбул)
    23.10.2008 1' -90' Герта (Берлин) 1:1 Бенфика (Лиссабон)
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