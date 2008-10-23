Жорже Рибейру - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|Рибейру
|Команда
|Авеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|Рибейру
|Команда
|Авеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2008
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|0:2
|Галатасарай (Стамбул)
|23.10.2008
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Бенфика (Лиссабон)