Момо Туре - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Момо
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Момо
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 75'
|Шинник
|2:2
|Волга
|Россия. Первая лига, 26 тур
|02.04.2023
|46' - 90'
|Волга
|0:3
|Волгарь
|Россия. Первая лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|75' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)