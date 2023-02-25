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    Момо Туре - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Момо
    Фамилия Туре
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 января 2002 (21 год)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 75' Шинник 2:2 Волга Россия. Первая лига, 26 тур
    02.04.2023 46' - 90' Волга 0:3 Волгарь Россия. Первая лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 75' -90' Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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