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Бельгия. Про-Лига
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Зюлте-Варегем
Louis Bostyn
Статистика
Louis Bostyn - статистика
Зюлте-Варегем
#1 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 46'
46'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
13.09.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
0 : 2
06.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюлте-Варегем
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 46'
46'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
13.09.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
0 : 2
06.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Вестерло
2 : 2
30.08.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Зюлте-Варегем
4 : 0
22.08.2026
Беверен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.08.2026
Генк
1' - 90'
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