Ариф Бослук - статистика
#72 | Защитник
|Имя
|Ариф
|Фамилия
|Бослук
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Ариф
|Фамилия
|Бослук
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Касымпаша
|2:0
|Трабзонспор
|Турция. Суперлига, 28 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Трабзонспор
|3:4
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 27 тур