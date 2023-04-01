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    Ариф Бослук - статистика

    #72 | Защитник
    Имя Ариф
    Фамилия Бослук
    Команда Трабзонспор
    Состав Молодежный
    Родной город Трабзон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 2003 (19 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Касымпаша 2:0 Трабзонспор Турция. Суперлига, 28 тур
    01.04.2023 Был в запасе Трабзонспор 3:4 Кайсериспор Турция. Суперлига, 27 тур
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