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Ньюкасл
Матиас Фернандес-Пардо
Статистика
€ 35 млн
Матиас Фернандес-Пардо - статистика
Ньюкасл
3 февраля 2005 (21)
#20 | Нападающий
183 см
Бельгия | Бельгия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
85' - 90'
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
83' - 90'
89'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
2 : 1
19.09.2026
Халл Сити
1' - 74'
74'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
4 : 1
14.09.2026
Ньюкасл
1' - 57'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Миллуолл
0 : 1
08.09.2026
Ньюкасл
66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
2 : 2
05.09.2026
Борнмут
63' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ньюкасл
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Миллуолл
0 : 1
08.09.2026
Ньюкасл
66' - 90'
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