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    Джифт Эммануэль Орбан - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Джифт Эммануэль
    Фамилия Орбан
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июля 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 83' Гент 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 32 тур
    01.04.2023 1' - 69' Серен 0:5 Гент Бельгия. Про-Лига, 31 тур
    18' 52' 54' 45'
    19.03.2023 1' - 90' Гент 3:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 30 тур
    45'
    15.03.2023 1' - 82' Истанбул Башакшехир 1:4 Гент Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    31' 32' 34'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 7 7 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -83' Гент (Гент) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    01.04.2023 1' -69' Серен (Серен) 0:5 Гент (Гент)
    18' 52' 54' 45'
    19.03.2023 1' -90' Гент (Гент) 3:0 Эйпен (Эйпен)
    45'
    12.03.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:6 Гент (Гент)
    52' 67' 75' 83'
    05.03.2023 1' -90' Гент (Гент) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    57'
    26.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    19.02.2023 1' -67' Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    59'
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