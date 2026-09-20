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€ 7 млн

Джифт Орбан - статистика

Амед
17 июля 2002 (24)
#99 | Нападающий
178 см
Нигерия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
1' - 76'
13'
22'
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 79'
51, 55, 74'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
46' - 90'
59, 83'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амед
6
7
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
1' - 76'
13'
22'
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 79'
51, 55, 74'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
46' - 90'
59, 83'
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор
50' - 90'
90'
90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
24.08.2026
Амед
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Амед
3 : 0
16.08.2026
Эрзурумспор
1' - 88'
62'
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