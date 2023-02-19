Джифт Эммануэль Орбан - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Джифт Эммануэль
|Фамилия
|Орбан
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Джифт Эммануэль
|Фамилия
|Орбан
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 83'
|Гент
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 32 тур
|01.04.2023
|1' - 69'
|Серен
|0:5
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 31 тур
|18' 52' 54' 45'
|19.03.2023
|1' - 90'
|Гент
|3:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 30 тур
|45'
|15.03.2023
|1' - 82'
|Истанбул Башакшехир
|1:4
|Гент
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|31' 32' 34'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|7
|7
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -83'
|Гент (Гент)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|01.04.2023
|1' -69'
|Серен (Серен)
|0:5
|Гент (Гент)
|18' 52' 54' 45'
|19.03.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:0
|Эйпен (Эйпен)
|45'
|12.03.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:6
|Гент (Гент)
|52' 67' 75' 83'
|05.03.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|57'
|26.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|1' -67'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|59'