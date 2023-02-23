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    Эдан Диоп - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Эдан
    Фамилия Диоп
    Команда Монако
    Состав Молодежный
    Родной город Тур
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 августа 2004 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе Нант 2:2 Монако Франция. Лига 1, 30 тур
    02.04.2023 46' - 90' Монако 4:3 Страсбур Франция. Лига 1, 29 тур
    58' 54'
    19.03.2023 Был в запасе Аяччо 0:2 Монако Франция. Лига 1, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 61' -122' Монако (Монако) 2:4
    (3:5)п    		 Байер (Леверкузен)
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