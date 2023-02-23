Эдан Диоп - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Эдан
|Фамилия
|Диоп
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 2004 (18 лет)
|Имя
|Эдан
|Фамилия
|Диоп
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Нант
|2:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 30 тур
|02.04.2023
|46' - 90'
|Монако
|4:3
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 29 тур
|58' 54'
|19.03.2023
|Был в запасе
|Аяччо
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|61' -122'
|Монако (Монако)
|2:4
(3:5)п
|Байер (Леверкузен)