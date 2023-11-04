Икер Муньос - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Муньос
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|179
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Муньос
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.01.2024
|1' - 70'
|Барселона
|2:0
|Осасуна
|Суперкубок Испании, 1/2 финала
|39'
|07.01.2024
|Был в запасе
|Кастельон
|0:1
|Осасуна
|Испания. Кубок, 1/16 финала
|04.01.2024
|1' - 90'
|Осасуна
|1:0
|Альмерия
|Испания. Примера, 19 тур
|21.12.2023
|46' - 90'
|Мальорка
|3:2
|Осасуна
|Испания. Примера, 18 тур
|15.12.2023
|1' - 90'
|Осасуна
|1:0
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|12
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.01.2024
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|21.12.2023
|46' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:2
|Осасуна (Памплона)
|15.12.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.12.2023
|46' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.11.2023
|77' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:1
|Осасуна (Памплона)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:4
|Жирона (Жирона)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Осасуна (Памплона)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Осасуна (Памплона)
|01.10.2023
|1' -63'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|28.09.2023
|66' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|23.09.2023
|1' -68'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|17.09.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:2
|Осасуна (Памплона)
|45' 88'
|03.09.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|27.08.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|62'
|19.08.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|13.08.2023
|89' -90'
|Сельта (Виго)
|0:2
|Осасуна (Памплона)