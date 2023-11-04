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    Икер Муньос - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Икер
    Фамилия Муньос
    Команда Осасуна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 ноября 2002 (21 год)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.01.2024 1' - 70' Барселона 2:0 Осасуна Суперкубок Испании, 1/2 финала
    39'
    07.01.2024 Был в запасе Кастельон 0:1 Осасуна Испания. Кубок, 1/16 финала
    04.01.2024 1' - 90' Осасуна 1:0 Альмерия Испания. Примера, 19 тур
    21.12.2023 46' - 90' Мальорка 3:2 Осасуна Испания. Примера, 18 тур
    15.12.2023 1' - 90' Осасуна 1:0 Райо Вальекано Испания. Примера, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 12 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.01.2024 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    21.12.2023 46' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 3:2 Осасуна (Памплона)
    15.12.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    10.12.2023 46' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Осасуна (Памплона)
    02.12.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    26.11.2023 77' -90' Вильярреал (Вильярреал) 3:1 Осасуна (Памплона)
    11.11.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    04.11.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:4 Жирона (Жирона)
    29.10.2023 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Осасуна (Памплона)
    20.10.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Гранада (Гранада)
    07.10.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:0 Осасуна (Памплона)
    01.10.2023 1' -63' Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Осасуна (Памплона)
    28.09.2023 66' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    23.09.2023 1' -68' Осасуна (Памплона) 0:0 Севилья (Севилья)
    17.09.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:2 Осасуна (Памплона)
    45' 88'
    03.09.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Барселона (Барселона)
    27.08.2023 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Осасуна (Памплона)
    62'
    19.08.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    13.08.2023 89' -90' Сельта (Виго) 0:2 Осасуна (Памплона)
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