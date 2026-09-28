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Видзев
Пшемыслав Вишневски
Статистика
€ 2,50 млн
Пшемыслав Вишневски - статистика
Видзев
27 июля 1998 (28), Забже
#25 | Защитник
195 см
Польша
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
1' - 88'
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Италия. Кубок 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Польша
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
1' - 88'
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Был в запасе
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