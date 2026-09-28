Был в запасе

Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Польша. Экстракласа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023