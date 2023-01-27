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    Пшемыслав Вишневски - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Пшемыслав
    Фамилия Вишневски
    Команда Специя
    Состав Основной
    Родной город Забже
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июля 1998 (24 года)
    Рост 195
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 1' - 90' Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    26.02.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    19.02.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    11.02.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    05.02.2023 86' -90' Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    27.01.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
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