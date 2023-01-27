Пшемыслав Вишневски - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Пшемыслав
|Фамилия
|Вишневски
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Забже
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июля 1998 (24 года)
|Рост
|195
|Имя
|Пшемыслав
|Фамилия
|Вишневски
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Забже
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июля 1998 (24 года)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|11.02.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|05.02.2023
|86' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|27.01.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)