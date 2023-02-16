Мишель Диас - статистика
#63 | Защитник
|Имя
|Мишель
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Нант
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Мишель
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Нант
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|Был в запасе
|Нант
|2:1
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|19.02.2023
|Был в запасе
|Ланс
|3:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч