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Лига 1 2025/2026
Команды
Труа
Мишель Диас
Статистика
€ 6 млн
Мишель Диас - статистика
Труа
23 июля 2003 (23)
#4 | Защитник
193 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
2 : 0
19.09.2026
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
1' - 90'
22'
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
2 : 6
06.09.2026
Страсбур
1' - 90'
37'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
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Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
2 : 0
19.09.2026
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
1' - 90'
22'
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
2 : 6
06.09.2026
Страсбур
1' - 90'
37'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
29.08.2026
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
22.08.2026
Париж
1' - 90'
56'
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