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    Мишель Диас - статистика

    #63 | Защитник
    Имя Мишель
    Фамилия Диас
    Команда Нант
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июля 2003 (19 лет)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 Был в запасе Нант 2:1 Ланс Франция. Кубок, 1/4 финала
    19.02.2023 Был в запасе Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 Был в запасе Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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