Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Себастьян Греннинг - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Себастьян
    Фамилия Греннинг
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Родной город Ольборг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 74' - 90' ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 90' - 90' Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 60' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 74' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    26.02.2023 90' -90' Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    20.02.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    13.02.2023 1' -60' ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    04.02.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    29.01.2023 55' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    • Читайте нас: 
    11