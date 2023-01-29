Себастьян Греннинг - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Греннинг
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Греннинг
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|74' - 90'
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|90' - 90'
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 60'
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|74' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|26.02.2023
|90' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|20.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|13.02.2023
|1' -60'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|29.01.2023
|55' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)