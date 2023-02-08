Секу Лега - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Лега
|Команда
|Лион
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Лега
|Команда
|Лион
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Лион
|2:1
|Гренобль
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Анжер
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лион
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|Был в запасе
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала