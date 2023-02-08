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    Секу Лега - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Секу
    Фамилия Лега
    Команда Лион
    Состав Молодежный
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 января 2003 (20 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    28.02.2023 Был в запасе Лион 2:1 Гренобль Франция. Кубок, 1/4 финала
    25.02.2023 Был в запасе Анжер 1:3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 Был в запасе Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Лион 2:1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 Был в запасе Лион 3:2
    (4:2)п         		Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
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