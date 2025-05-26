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Секу Лега - статистика

Аль-Иттихад
21 января 2003 (23), Париж
#11 | Нападающий
190 см
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Рияд
12
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
0 : 1
26.05.2025
Аль-Ахли
1' - 78'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Таавун
3 : 2
20.05.2025
Аль-Рияд
65' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Рияд
1 : 3
15.05.2025
Аль-Шабаб
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Халидж
1 : 2
10.05.2025
Аль-Рияд
73' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
17.04.2025
Аль-Рияд
61' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Наср
2 : 1
12.04.2025
Аль-Рияд
1' - 79'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Рияд
0 : 0
05.04.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
13.03.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Рияд
1 : 0
08.03.2025
Аль-Охдуд
Был в запасе
85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Кадисия
1 : 0
02.03.2025
Аль-Рияд
1' - 68'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд
0 : 0
26.02.2025
Аль-Фейха
1' - 80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд
0 : 0
26.02.2025
Аль-Фейха
1' - 80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Рияд
1 : 3
20.02.2025
Аль-Раед
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Рияд
1 : 3
20.02.2025
Аль-Раед
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Хиляль
1 : 1
14.02.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Холуд
3 : 2
08.02.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
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