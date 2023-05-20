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    Лачезар Котев - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Лачезар
    Фамилия Котев
    Команда Арда
    Состав Основной
    Родной город София
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1998 (25 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.06.2023 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Химки (Химки)
    27.05.2023 35' -90' Химки (Химки) 0:3 Урал (Екатеринбург)
    88'
    20.05.2023 Был в запасе Ахмат (Грозный) 3:0 Химки (Химки)
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