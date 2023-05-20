Лачезар Котев - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Лачезар
|Фамилия
|Котев
|Команда
|Арда
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Лачезар
|Фамилия
|Котев
|Команда
|Арда
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Химки (Химки)
|27.05.2023
|35' -90'
|Химки (Химки)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)
|88'
|20.05.2023
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|3:0
|Химки (Химки)