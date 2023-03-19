Лев Скворцов - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Лев
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Скворцов
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Астана
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Лев
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Скворцов
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Астана
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|83' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|88'
|02.04.2023
|Был в запасе
|Химки
|0:6
|Краснодар
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Химки
|0:1
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 20 тур