Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Лев Скворцов - статистика

Актобе
2 февраля 2000 (26), Астана
#2 | Защитник
180 см
Казахстан
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
14
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 2
26.10.2025
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
5 : 3
19.10.2025
Актобе
72' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
1 : 0
27.09.2025
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау
2 : 1
20.09.2025
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
1 : 0
14.09.2025
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
2 : 1
17.08.2025
Окжетпес
87' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
10.08.2025
Актобе
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
0 : 1
03.08.2025
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
0 : 0
20.07.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
05.07.2025
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Туран
0 : 3
29.06.2025
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
0 : 1
22.06.2025
Астана
1' - 46'
28'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
14.06.2025
Актобе
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
1 : 2
30.05.2025
Кайрат
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
1 : 3
17.05.2025
Актобе
1' - 90'
86'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Актобе
1 : 0
11.05.2025
Елимай
1' - 90'
83'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Женис
0 : 1
03.05.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Актобе
1 : 0
26.04.2025
Улытау
46' - 90'
72'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
2 : 0
19.04.2025
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
4 : 1
06.04.2025
Кайсар
41' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 4
30.03.2025
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Актобе
2 : 1
09.03.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
0 : 0
01.03.2025
Актобе
1' - 87'
28'
Главные новости
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
1
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+