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    Лев Скворцов - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Лев
    Отчество Игоревич
    Фамилия Скворцов
    Команда Химки
    Состав Основной
    Родной город Астана
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 2000 (23 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 83' - 90' ЦСКА 3:0 Химки Россия. Премьер-лига, 22 тур
    88'
    02.04.2023 Был в запасе Химки 0:6 Краснодар Россия. Премьер-лига, 21 тур
    19.03.2023 Был в запасе Химки 0:1 Ростов Россия. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2023 34' -90' Казахстан 3:2 Дания
    23.03.2023 Был в запасе Казахстан 1:2 Словения
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