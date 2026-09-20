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Чехия. Шанс Лига
Команды
Градец-Кралове
Адам Задражил
Статистика
€ 2,50 млн
Адам Задражил - статистика
Градец-Кралове
6 августа 2000 (26), Млада
#12 | Вратарь
193 см
Чехия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
0 : 0
09.09.2026
Виктория
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Градец-Кралове
3 : 1
30.07.2026
Тромсе
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Тромсе
0 : 1
23.07.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
52'
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