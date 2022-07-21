Джозеф Ананг - статистика
#49 | Вратарь
|Имя
|Джозеф
|Фамилия
|Ананг
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июня 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Джозеф
|Фамилия
|Ананг
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июня 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|11.02.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент Патрикс
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Сент Патрикс (Дублин)
|0:2
|ЦСКА (София)
|04.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Сент Патрикс (Дублин)
|28.07.2022
|1' -121'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|0:1
(5:6)п
|Сент Патрикс (Дублин)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сент Патрикс (Дублин)
|1:1
|Мура 05 (Мурска-Собота)