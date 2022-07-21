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    Джозеф Ананг - статистика

    #49 | Вратарь
    Имя Джозеф
    Фамилия Ананг
    Команда Вест Хэм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 июня 2000 (22 года)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Брайтон 4:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    11.02.2023 Был в запасе Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент Патрикс 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Сент Патрикс (Дублин) 0:2 ЦСКА (София)
    04.08.2022 1' -90' ЦСКА (София) 0:1 Сент Патрикс (Дублин)
    28.07.2022 1' -121' Мура 05 (Мурска-Собота) 0:1
    (5:6)п    		 Сент Патрикс (Дублин)
    21.07.2022 1' -90' Сент Патрикс (Дублин) 1:1 Мура 05 (Мурска-Собота)
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