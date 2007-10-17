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    Томас Звиргздаускас - статистика

    Защитник
    Имя Томас
    Фамилия Звиргздаускас
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1975 (47 лет)
    Рост 187
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2007 1' -90' Грузия 0:2 Литва
    17.10.2007 1' -90' Франция 2:0 Литва
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