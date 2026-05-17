Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Оскар Вильхельмссон - статистика

Пройссен
2 октября 2003 (23)
#11 | Нападающий
188 см
Швеция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пройссен
17
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Эльверсберг
3 : 0
17.05.2026
Пройссен
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Пройссен
1 : 1
10.05.2026
Дармштадт
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
3 : 3
03.05.2026
Пройссен
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Хольштайн
0 : 0
05.04.2026
Пройссен
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Пройссен
1 : 3
22.03.2026
Магдебург
1' - 65'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Динамо Дрезден
6 : 0
15.03.2026
Пройссен
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Пройссен
1 : 2
08.03.2026
Герта
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.03.2026
Пройссен
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Пройссен
2 : 2
05.12.2025
Ганновер-96
1' - 62'
48'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Арминия
1 : 2
30.11.2025
Пройссен
1' - 61'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 0
22.11.2025
Шальке-04
1' - 59'
10'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
07.11.2025
Пройссен
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Пройссен
2 : 2
18.10.2025
Динамо Дрезден
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Герта
2 : 1
04.10.2025
Пройссен
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
3 : 1
28.09.2025
Айнтрахт
1' - 57'
22'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
19.09.2025
Пройссен
46' - 90'
50'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
1 : 2
14.09.2025
Фортуна
74' - 90'
Главные новости
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+