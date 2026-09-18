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Команды
Эспаньол
Клеменс Ридель
Статистика
€ 4 млн
Клеменс Ридель - статистика
Эспаньол
19 июля 2003 (23)
#5 | Защитник
186 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
67' - 90'
82'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
87' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Германия. Вторая Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Германия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
6
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
67' - 90'
82'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
87' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
22.08.2026
Реал
1' - 66'
59'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
3 : 0
16.08.2026
Леванте
1' - 90'
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