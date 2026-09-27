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МЛС 2026
Команды
Канзаc Сити
Эмир Карич
Статистика
€ 1,20 млн
Эмир Карич - статистика
Канзаc Сити
9 июня 1997 (29), Линц
#18 | Защитник
184 см
Австрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
16'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Австрия. Бундеслига 2025/2026
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Германия. Кубок 2023/2024
Германия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
10
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
16'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
24.08.2026
Канзаc Сити
1' - 62'
22'
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
1' - 89'
89'
США. МЛС, 19 тур
Канзаc Сити
0 : 2
02.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
26.07.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
2 : 1
23.07.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
3 : 2
17.07.2026
Канзаc Сити
46' - 90'
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