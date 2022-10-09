Фабрисио Бруно - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Фабрисио
|Фамилия
|Бруно
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Фабрисио
|Фамилия
|Бруно
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 90'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|07.02.2023
|46' - 90'
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|13
|2
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|10.11.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.11.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.11.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|78'
|16.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|38' 90'
|09.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|29.08.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|56' 59'
|07.08.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|31.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.07.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|52'
|21.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|10.07.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16'
|26.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)