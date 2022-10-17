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    Лукас Вентура - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Вентура
    Команда Портимоненси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 мая 1998 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 75' Портимоненси 0:1 Спортинг Португалия. Примейра, 23 тур
    24.02.2023 1' - 74' Фамаликан 1:0 Портимоненси Португалия. Примейра, 22 тур
    70'
    11.02.2023 64' - 90' Витория Гимараеш 1:0 Портимоненси Португалия. Примейра, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аваи 20 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    45'
    10.11.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 2:0 Сеара (Форталеза)
    05.11.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    03.11.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    63'
    28.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    23.10.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    17.10.2022 1' -87' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2022 1' -68' Форталеза (Форталеза) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    07.10.2022 80' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.09.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    27.08.2022 66' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    84'
    23.08.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    13.08.2022 1' -59' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    07.08.2022 73' -90' Аваи (Флорианополис) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    01.08.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:1 Аваи (Флорианополис)
    24.07.2022 86' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    20.07.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    45'
    17.07.2022 87' -90' Аваи (Флорианополис) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.07.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 4:0 Аваи (Флорианополис)
    03.07.2022 1' -59' Аваи (Флорианополис) 1:2 Куяба (Куяба)
    26.06.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 2:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    20.06.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    17.06.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 3:2 Форталеза (Форталеза)
    14.06.2022 87' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    09.06.2022 78' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    30.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    23.05.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    16.05.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    10.05.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    02.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Аваи (Флорианополис)
    26.04.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 3:2 Гойас (Гояния)
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