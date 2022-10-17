Лукас Вентура - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Вентура
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Вентура
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 75'
|Портимоненси
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 23 тур
|24.02.2023
|1' - 74'
|Фамаликан
|1:0
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 22 тур
|70'
|11.02.2023
|64' - 90'
|Витория Гимараеш
|1:0
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|20
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|45'
|10.11.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|2:0
|Сеара (Форталеза)
|05.11.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|03.11.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|63'
|28.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|23.10.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.10.2022
|1' -87'
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2022
|1' -68'
|Форталеза (Форталеза)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|07.10.2022
|80' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|27.08.2022
|66' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|84'
|23.08.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|13.08.2022
|1' -59'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|73' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|01.08.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Аваи (Флорианополис)
|24.07.2022
|86' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|20.07.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|45'
|17.07.2022
|87' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Аваи (Флорианополис)
|03.07.2022
|1' -59'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|2:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.06.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Форталеза (Форталеза)
|14.06.2022
|87' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|09.06.2022
|78' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|10.05.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|26.04.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Гойас (Гояния)