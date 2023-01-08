Карлос Альварес - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Севилья (Севилья)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|08.01.2023
|81' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|90'