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    Карлос Альварес - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Карлос
    Фамилия Альварес
    Команда Севилья
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 2003 (19 лет)
    Рост 168
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    23.02.2023 Был в запасе ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Райо Вальекано 1:1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 6:1 Севилья (Севилья)
    19.02.2023 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Севилья (Севилья)
    05.02.2023 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:0 Севилья (Севилья)
    28.01.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
    21.01.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    14.01.2023 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:1 Севилья (Севилья)
    08.01.2023 81' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    90'
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