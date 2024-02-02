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    Илья Кирш - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Кирш
    Команда Ростов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 сентября 2004 (19 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 8' Кайрат 2:1 Ростов Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    07.02.2024 72' - 90' Спартак 0:3 Ростов Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    02.02.2024 46' - 90' Шабаб Аль-Ахли 1:3 Ростов Зимний кубок РПЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -8' Кайрат (Алматы) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    07.02.2024 72' -90' Спартак (Москва) 0:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    02.02.2024 46' -90' Шабаб Аль-Ахли (Дубаи) 1:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
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