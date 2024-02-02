Илья Кирш - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Кирш
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Илья
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Кирш
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 8'
|Кайрат
|2:1
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|07.02.2024
|72' - 90'
|Спартак
|0:3
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|02.02.2024
|46' - 90'
|Шабаб Аль-Ахли
|1:3
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -8'
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|07.02.2024
|72' -90'
|Спартак (Москва)
|0:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.02.2024
|46' -90'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)