Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Бразилия. Серия А, 27 тур
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Бразилия. Серия А, 26 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 17 тур
Португалия. Примейра, 16 тур
Португалия. Примейра, 15 тур
Португалия. Примейра, 14 тур
Португалия. Примейра, 13 тур
Португалия. Примейра, 12 тур
Португалия. Примейра, 11 тур
Португалия. Примейра, 10 тур
Португалия. Примейра, 9 тур
Португалия. Примейра, 8 тур
Португалия. Примейра, 7 тур
Португалия. Примейра, 6 тур
Португалия. Примейра, 5 тур
Португалия. Примейра, 4 тур
Португалия. Примейра, 3 тур
Португалия. Примейра, 2 тур
Португалия. Примейра, 1 тур