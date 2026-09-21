Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 5 млн

Эндрю - статистика

Фламенго
1 июля 2001 (25)
#42 | Вратарь
189 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Фламенго
1 : 1
18.09.2026
Индепендьенте дель Валле
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Индепендьенте дель Валле
0 : 2
11.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
17
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
02.01.2026
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
2 : 2
28.12.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
2 : 2
20.12.2025
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Каза Пиа
1 : 1
13.12.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
08.12.2025
Жил Висенте
1' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
0 : 1
29.11.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 0
03.11.2025
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 4
24.10.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
2 : 0
04.10.2025
Эштрела
1' - 56'
56'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
2 : 1
26.09.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
2 : 0
21.09.2025
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 1
14.09.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
2 : 0
29.08.2025
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
0 : 0
24.08.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
0 : 2
18.08.2025
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Насьональ
0 : 2
09.08.2025
Жил Висенте
1' - 90'
77'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+