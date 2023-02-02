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    Павел Бочаров - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Бочаров
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 2005 (18 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:4 Краснодар (Краснодар)
    06.02.2023 72' -90' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    02.02.2023 73' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0
    (1:2)п    		 Спартак (Москва)
    Россия
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