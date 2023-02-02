Павел Бочаров - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бочаров
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Павел
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бочаров
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)
|06.02.2023
|72' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.02.2023
|73' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
(1:2)п
|Спартак (Москва)