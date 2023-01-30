Александер Еремеефф - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Еремеефф
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Еремеефф
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|1' - 90'
|Атромитос
|1:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|69'
|13.02.2023
|Был в запасе
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадиакос
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|69'
|13.02.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|06.02.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|30.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)