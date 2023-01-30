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    Александер Еремеефф - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Александер
    Фамилия Еремеефф
    Команда Левадиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 октября 1993 (29 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 1' - 90' Атромитос 1:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    69'
    13.02.2023 Был в запасе АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левадиакос 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    69'
    13.02.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    06.02.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    30.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 3:2 Левадиакос (Левадия)
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