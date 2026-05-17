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€ 550 тыс

Валид Улд-Чих - статистика

Хераклес
6 ноября 1999 (26)
#73 | Полузащитник
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
24
1
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
1' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
1' - 59'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
65' - 90'
74'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
4 : 1
05.04.2026
Хераклес
1' - 58'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
1 : 1
20.03.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Хераклес
1 : 3
28.02.2026
ПСВ
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
22.02.2026
Хераклес
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
0 : 1
14.02.2026
НАК Бреда
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НЕК
4 : 1
07.02.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
2 : 1
01.02.2026
Фортуна
1' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
4 : 2
25.01.2026
Хераклес
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Хераклес
0 : 2
18.01.2026
Твенте
1' - 60'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
2 : 0
11.01.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
0 : 3
20.12.2025
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
ПСВ
4 : 3
13.12.2025
Хераклес
1' - 79'
73'
55'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
1 : 1
06.12.2025
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 1
29.11.2025
Хераклес
1' - 90'
58'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
4 : 2
22.11.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 82'
51'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 2
08.11.2025
Хераклес
1' - 81'
60'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
8 : 2
02.11.2025
Зволле
1' - 68'
50'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
65' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес
0 : 7
19.10.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Твенте
2 : 1
05.10.2025
Хераклес
78' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
3 : 0
27.09.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
20.09.2025
Хераклес
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
1 : 2
14.09.2025
АЗ Алкмаар
84' - 90'
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