Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2022 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Португалия. Примейра 2018/2019 Португалия. Примейра 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Украины 2012 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008