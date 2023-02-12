Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн ван Оевелен - статистика

    #20 | Вратарь
    Имя Кейн
    Фамилия ван Оевелен
    Команда Волендам
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 августа 2003 (19 лет)
    Рост 199
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Волендам 3:1 Эммен Голландия. Эредивизие, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе НЕК 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Волендам 2:0 Витесс Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Твенте 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 21 тур
    • Читайте нас: 
    11