Кейн ван Оевелен - статистика
#20 | Вратарь
|Имя
|Кейн
|Фамилия
|ван Оевелен
|Команда
|Волендам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|199
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Кейн
|Фамилия
|ван Оевелен
|Команда
|Волендам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|199
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Волендам
|3:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|НЕК
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Волендам
|2:0
|Витесс
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Твенте
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 21 тур