Хоррел Хато - статистика
#57 | Защитник
|Имя
|Хоррел
|Фамилия
|Хато
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 2006 (17 лет)
|Имя
|Хоррел
|Фамилия
|Хато
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|80' - 90'
|Витесс
|1:2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|78' - 90'
|Аякс
|4:0
|Спарта
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|88' - 90'
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|26.02.2023
|80' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|19.02.2023
|78' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Спарта (Роттердам)
|12.02.2023
|88' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|05.02.2023
|73' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|26.01.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)