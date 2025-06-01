Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джозеф Аттама - статистика

Завершил карьеру
22 мая 1994 (32), Аккра
#3 | Полузащитник
180 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
31
1
1
3
2
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Самсунспор
2 : 1
01.06.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
1 : 1
25.05.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Галатасарай
3 : 0
18.05.2025
Кайсериспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
3 : 1
12.05.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
1 : 1
03.05.2025
Кайсериспор
1' - 90'
30'
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 0
27.04.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
3 : 3
20.04.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.04.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
0 : 2
04.04.2025
Кайсериспор
1' - 73'
45'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Газиантеп
1 : 0
15.03.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 1
08.03.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
2 : 0
01.03.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 0
23.02.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 0
23.02.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Эюпспор
1 : 1
16.02.2025
Кайсериспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
3 : 2
08.02.2025
Коньяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 86'
79'
86'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 86'
79'
86'
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 1
11.01.2025
Самсунспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бодрум
1 : 1
05.01.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
1 : 5
22.12.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 0
15.12.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
08.12.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
3 : 0
01.12.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
1 : 2
08.11.2024
Кайсериспор
1' - 90'
33'
90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
0 : 0
02.11.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
44'
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
2 : 2
19.10.2024
Газиантеп
1' - 90'
12'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
1' - 90'
10'
10'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
1' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+