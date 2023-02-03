Захар Федоров - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Захар
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|Форте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Захар
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|Форте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|69' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|03.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Сочи (Сочи)