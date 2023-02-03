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    Захар Федоров - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Захар
    Отчество Андреевич
    Фамилия Федоров
    Команда Форте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 декабря 2004 (19 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 69' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.02.2023 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
    Россия
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