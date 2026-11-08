Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
АЗ Алкмаар
Вутер Гос
Статистика
€ 15 млн
Вутер Гос - статистика
АЗ Алкмаар
10 июня 2004 (22)
#3 | Защитник
Нидерланды
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
1' - 60'
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
1' - 63'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
1' - 64'
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фейеноорд
0 : 0
10.10.2026
АЗ Алкмаар
1' - 90'
67'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Лига конференций 2025/2026
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Нидерланды. Кубок 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЗ Алкмаар
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
1' - 63'
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Сандерленд
1 : 0
16.09.2026
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Главные новости
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
1
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
1
Фото
Максименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
5
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
5
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
5
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
5
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
6
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+