Ром-Джейден Овусу-Одуро - статистика
#45 | Вратарь
|Имя
|Ром-Джейден
|Фамилия
|Овусу-Одуро
|Команда
|АЗ Алкмаар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июля 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Ром-Джейден
|Фамилия
|Овусу-Одуро
|Команда
|АЗ Алкмаар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июля 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:2
|АЗ Алкмаар
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар
|2:1
|Камбур
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд
|2:1
|АЗ Алкмаар
|Голландия. Эредивизие, 22 тур