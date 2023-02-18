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    Ром-Джейден Овусу-Одуро - статистика

    #45 | Вратарь
    Имя Ром-Джейден
    Фамилия Овусу-Одуро
    Команда АЗ Алкмаар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 июля 2004 (18 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 Был в запасе Лацио 1:2 АЗ Алкмаар Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    25.02.2023 Был в запасе АЗ Алкмаар 2:1 Камбур Голландия. Эредивизие, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 22 тур
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