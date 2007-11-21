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    Хамлет Мхитарян - статистика

    Имя Хамлет
    Фамилия Мхитарян
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 октября 1973 (49 лет)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2007 1' -90' Армения 0:1 Казахстан
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