Жоау Невеш - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Невеш
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Невеш
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|74' - 90'
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|77'
|04.03.2023
|87' - 90'
|Бенфика
|2:0
|Фамаликан
|Португалия. Примейра, 23 тур
|25.02.2023
|90' - 90'
|Визела
|0:2
|Бенфика
|Португалия. Примейра, 22 тур
|21.02.2023
|90' - 90'
|Бенфика
|3:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 21 тур
|15.02.2023
|90' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2023
|74' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|5:1
|Брюгге (Брюгге)
|77'
|15.02.2023
|90' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Бенфика (Лиссабон)