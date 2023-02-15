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    Жоау Невеш - статистика

    #87 | Полузащитник
    Имя Жоау
    Фамилия Невеш
    Команда Бенфика
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 сентября 2004 (18 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 74' - 90' Бенфика 5:1 Брюгге Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    77'
    04.03.2023 87' - 90' Бенфика 2:0 Фамаликан Португалия. Примейра, 23 тур
    25.02.2023 90' - 90' Визела 0:2 Бенфика Португалия. Примейра, 22 тур
    21.02.2023 90' - 90' Бенфика 3:1 Боавишта Португалия. Примейра, 21 тур
    15.02.2023 90' - 90' Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенфика 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2023 74' -90' Бенфика (Лиссабон) 5:1 Брюгге (Брюгге)
    77'
    15.02.2023 90' -90' Брюгге (Брюгге) 0:2 Бенфика (Лиссабон)
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