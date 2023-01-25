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    Брайан Груда - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Груда
    Команда Майнц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 мая 2004 (18 лет)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе Майнц 3:1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 Был в запасе Майнц (Майнц) 3:1 Аугсбург (Аугсбург)
    04.02.2023 89' -90' Унион (Берлин) 2:1 Майнц (Майнц)
    25.01.2023 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
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