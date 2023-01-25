Брайан Груда - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Груда
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Груда
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|04.02.2023
|89' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)