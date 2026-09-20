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Команды
РБ Лейпциг
Брайан Груда
Статистика
€ 28 млн
Брайан Груда - статистика
РБ Лейпциг
31 мая 2004 (22)
#10 | Нападающий
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
1' - 26'
26'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
10.09.2026
РБ Лейпциг
70' - 90'
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Германия. Бундеслига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
РБ Лейпциг
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
1' - 26'
26'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
29.08.2026
Боруссия М
1' - 73'
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